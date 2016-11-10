Украинцы Усик и Гвоздик помогают Ковалеву готовится к поединку с Уордом
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом вес Сергея Ковалева готовится к поединку с американцем Андре Уордом. Он рассказал о том, кто помогает ему в подготовке.
В тренировочном лагере Ковалева
находятся украинцы: чемпион мира по
версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик и
полутяжеловес Александр Гвоздик. Также Ковалеву помогает российский легковес
Эдуард Абзалимов.
«На днях спарринговали с
Усиком. Он левша и действует в игровой манере. Это то, что мне нужно. Из тех,
кто ранее боксировал с Уордом, в моем лагере никого нет. Со мной работают
четверо-пятеро человек», — цитирует Ковалева «Чемпионат.com».
Напомним, бой между Ковалевым и Уордом состоится 19 ноября в Лас-Вегасе.
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