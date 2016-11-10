Украинцы Усик и Гвоздик помогают Ковалеву готовится к поединку с Уордом

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом вес Сергея Ковалева готовится к поединку с американцем Андре Уордом. Он рассказал о том, кто помогает ему в подготовке.

В тренировочном лагере Ковалева находятся украинцы: чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик и полутяжеловес Александр Гвоздик. Также Ковалеву помогает российский легковес Эдуард Абзалимов.

«На днях спарринговали с Усиком. Он левша и действует в игровой манере. Это то, что мне нужно. Из тех, кто ранее боксировал с Уордом, в моем лагере никого нет. Со мной работают четверо-пятеро человек», — цитирует Ковалева «Чемпионат.com».

Напомним, бой между Ковалевым и Уордом состоится 19 ноября в Лас-Вегасе.