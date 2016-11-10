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Игорь Албин: На строящемся стадионе в Петербурге нет никаких проблем со снегом

Источник:  Радио «Зенит»Комментарии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о состоянии стадиона на Крестовском острове и о том, как на арене справляются с уборкой снега.

- Никаких проблем на стадионе со снегом нет. На внешнем периметре работает передвижной плавильный пункт. Так что с уборкой снега у нас все нормально. Крыша со снегопадом справляется. У нас есть, конечно, две очень незначительные протечки. Но их причина в мембране, которая установлена по временной схеме. Будет она на этих местах до конца ноября, - приводит слова Албина «Радио «Зенит».

Напомним, строительные работы на объекте начались в 2007-м и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей. 

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Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове

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