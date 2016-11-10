Борис Игнатьев: Пока никакой динамики в игре сборной России я не увидел
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение российской команды от катарцев (1:2) в контрольном матче в Дохе.
«Печально, и дело даже не в результате, так как он вторичен. Важно, как выстраивается игра команды, есть ли динамика от игры к игре. Честно говоря, пока никакой динамики не увидел. Вижу желание и эмоциональный запал. Нет оснований предъявлять претензии игрокам – они все старательны. Футболисты проделали большой объем беговой работы, но видно, что они не связаны воедино. Наши игроки пока не представляют себе, что нужно делать для того, чтобы победить», - цитирует специалиста «Чемпионат».
Следующий контрольный матч команда Станислава Черчесова проведет 15 ноября в Грозном против сборной Румынии.
Матч
Голы
Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).
Состав
Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин
Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин
Незабитые пенальти
Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29
Предупреждения:
нет - Маджид, 52
Судья:
Павел Кристиан Балай (Румыния)
Место и дата
10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция