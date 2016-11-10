Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Аргентина
Хоккей  Витязь- : -СКА
Футбол  Англия- : -Шотландия
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Реал
Футбол  Франция- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В США прошла пресс-конференция Карлсена и Карякина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В США прошла пресс-конференция Карлсена и Карякина
Источник: «Советский спорт»

В Нью-Йорке прошла пресс-конференция с участием чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена и претендента на титул российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Мероприятие посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом на пресс-конференции отсутствовал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов, которому Госпед США отказал во въезде в страну для участия в матче за мировую шахматную корону.

Матч между обладателем короны Магнусом Карлсеном и Карякиным пройдет в здании Fulton Market Building на Манхэттене в Нью-Йорке 11 - 30 ноября и будет состоять из 12 партий.

Источник: «Советский спорт»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Магия Магнуса, или как я играл в шахматы с чемпионом мираМагия Магнуса, или как я играл в шахматы с чемпионом мираНакануне старта матча на первенство мира по шахматам корреспондент «Советского спорта» вспоминает, как сыграл партию с чемпионом.Александр Халифман: Карлсена нужно ловить в дебютеАлександр Халифман: Карлсена нужно ловить в дебютеВ преддверии матча на первенство мира по шахматам экс-чемпион мира Александр Халифман нашел слабые стороны у Магнуса Карлсена.«Карякин отлично чувствует корт!»«Карякин отлично чувствует корт!»Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – о том, как готовила Сергея Карякина к матчу за шахматную корону против Магнуса Карлсена.«Карлсен – как Месси. Карякин – человек Путина». Гроссмейстеры – друг о друге«Карлсен – как Месси. Карякин – человек Путина». Гроссмейстеры – друг о другеМы собрали высказывания участников матча на первенство мира друг о друге.Королевская защита. Как чемпионы сражались за шахматную коронуКоролевская защита. Как чемпионы сражались за шахматную корону«Советский спорт» рассказывает о том, как шестнадцать чемпионов мира по шахматам защищали свой титул на протяжении 130 лет.«Если вы выиграете 12 партий у Фишера – я с вами играть не буду!» Шахматы и юмор«Если вы выиграете 12 партий у Фишера – я с вами играть не буду!» Шахматы и юморСегодня в Нью-Йорке стартует матч между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Вспоминаем забавные эпизоды из жизни 16 шахматных королей.Карякин сыграет черными в первой партии матча с КарлсеномРоссиянин Сергей Карякин сыграет черными фигурами в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.«Старые пердуны» и люди-компьютеры«Старые пердуны» и люди-компьютерыПочему сегодняшние чемпионаты мира по шахматам перестали быть столкновением систем.Билл Гейтс – за Карлсена, Сергей Родионов – за КарякинаБилл Гейтс – за Карлсена, Сергей Родионов – за Карякина11 ноября в Нью-Йорке стартует матч на первенство мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.Неймар затмевает Месси, «молодежка» обыгрывает сборную OHL, а Карлсен и Карякин готовятся сесть за доску. Все новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Менеджер Карлсена: В матче Магнуса с Карякиным будет много ничьих, борьба будет очень плотнойМенеджер чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена гроссмейстер Эспен Агдестейн поделился ожиданиями от стартующего в Нью-Йорке матча за мировую шахматную корону.Карлсен готовился к матчу с Карякиным во французских Альпах и на Багамских островахСтали известны детали подготовки чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена к матчу с россиянином Сергеем Карякиным.Сергей Карякин: Включить шахматы в программу Олимпийских игр было бы правильноРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своей подготовке к матчу на первенство мира с Магнусом Карлсен и выразил надежду на то, что шахматы все же станут олимпийским видом спорта.Магнус Карлсен: Лучший шахматист в истории? Может, прозвучит несколько дерзко, но это яДействующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и претендент на это звание Сергей Карякин по-разному ответили на вопрос, кого они считают сильнейшим гроссмейстером в истории.Ян Тимман: Очевидно, что Карлсен – явный фаворит в матче с КарякинымМеждународный гроссмейстер из Голландии Ян Тимман поделился ожиданиями от матча за звание чемпиона мира. Напомним, что за шахматную корону поспорят россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен.Сергей Карякин: Против Карлсена можно и нужно бороться, никакого страха нетРоссийский шахматист Сергей Карякин поделился ожиданиями от матча за звание чемпиона мира. Напомним, что в этом матче ему будет противостоять норвежец Магнус Карлсен.Магнус Карлсен: Я считаю себя лучшим шахматистом мираНорвежский шахматист Магнус Карлсен на специальной пресс-конференции перед матчем чемпионата мира по шахматам с россиянином Сергеем Карякиным поделился ожиданиями.«Матч ТВ» покажет матч за звание чемпиона мира по шахматам между Карякиным и КарлсеномМатч за звание чемпиона мира по шахматам покажет телеканал «Матч ТВ». Напомним, что за шахматную корону поспорят россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен.Александр Халифман: Каспаров выдающийся шахматист, но вряд ли может быть сильным тренеромВ преддверии матча на первенство мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным, экс-чемпион мира Александр Халифман дал интервью «Советскому спорту».Александр Халифман: С психологической устойчивостью у Карякина все в порядкеВ преддверии матча на первенство мира по шахматам экс-чемпион мира Александр Халифман оценил психологическую устойчивость соперников - Магнуса Карлсена и Сергея Карякина.

Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости
Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости

Cпецпредложение