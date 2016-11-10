В США прошла пресс-конференция Карлсена и Карякина

В Нью-Йорке прошла пресс-конференция с участием чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена и претендента на титул российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Мероприятие посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом на пресс-конференции отсутствовал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов, которому Госпед США отказал во въезде в страну для участия в матче за мировую шахматную корону.

Матч между обладателем короны Магнусом Карлсеном и Карякиным пройдет в здании Fulton Market Building на Манхэттене в Нью-Йорке 11 - 30 ноября и будет состоять из 12 партий.