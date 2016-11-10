Дмитрий Хохлов: Ожидал от сборной России немного большего, но есть и позитивные моменты

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча российской командой со сборной Катара. Напомним, что россияне уступили со счетом 1:2.

«Ожидал немного большего. Думал, что активнее наша сборная будет действовать. Да, сейчас пробуются новые игроки, сочетания. Время для этого есть. Хотя если даже кому-то неудобно с кем-то в связке играть, то все равно необходимо больше активности проявлять. Скорее всего, со следующего года нужно наигрывать тактический рисунок, чтобы он проявлялся, и с составом более-менее определяться.

Но и какие-то моменты позитивные тоже были: комбинации, завершение атак. Только нужно было использовать. У того же Александра Кокорина была возможность, но зачем он, не видя, начал отдавать пас на Александра Самедова? Нападающий должен быть нацелен на ворота», - цитирует Хохлова «Р-Спорт».

Напомним, первый тайм завершился со счетом 1:1, причем оба мяча были забиты с пенальти. Отличились Александр Самедов (5-я минута) и Буалем Хухи (35-я). Еще один одиннадцатиметровый катарцы не реализовали: на 29-й минуте Ибраим Маджид пробил мимо ворот Игоря Акинфеева.

Отметим, что голкипер ЦСКА пропустил 71-й мяч, выступая за национальную сборную, что является антирекордом в отечественном футболе. Акинфеев превысил показатели Рината Дасаева и Льва Яшина, которые пропустили по 70 мячей.

Во второй половине хозяева поля вышли вперед: подачу с углового замкнул Карим Будьяф. В конце встречи россияне получили шанс сравнять счет: румынский судья Павел Балай назначил четвертый пенальти в матче. Но удар Александра Кокорина парировал Саад Аль-Шиб.

Следующий контрольный матч команда Станислава Черчесова проведет с Румынией 15 ноября в Грозном.