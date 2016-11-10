Станислав Черчесов: Мы соперника пригласили сами и получили гол
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча против сборной Катара (1:2).
- Игра была равной с нашей стороны, что очень не понравилось. Начали очень хорошо - так, как планировали и тренировали. После забитого гола обороты сбавили, были не вынужденные потери. В какой-то момент пять потерь подряд. Мы, как говорится, соперника пригласили сами и получили гол.
Я бы не хотел говорить про незабитый пенальти и нереализованные моменты. Меня больше интересуют игровая дисциплина и выполнение тех заданий, которые мы до игры планируем. В этом плане мы были не на высоте. Возможно, начало встречи расслабило, и сами игру себе испортили. Отсюда и результат. Есть уровень сборной, где нельзя допускать расслабленности, на таком уровне нюансы не прощаются.
Футболисты в разном состоянии готовности, было видно, что по той или иной причине несколько игроков выпало изначально и пришлось делать замены, - приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
Антоним остроты. Как сборная России проиграла Катару
Напомним, сборная России проиграла сборной Катара со счетом
1:2. У российской команды голом с пенальти отметился Александр Самедов, а в составе
катарцев забитые мячи на счету Буалема Хухи и Карима Будьяфа. В конце матча Александр Кокорин заработал
пенальти, но его удар отразил вратарь соперника Саад Аль-Шеб.
Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября в Грозном против сборной Румынии.
Матч
Голы
Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).
Состав
Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин
Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин
Незабитые пенальти
Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29
Предупреждения:
нет - Маджид, 52
Судья:
Павел Кристиан Балай (Румыния)
Место и дата
10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция