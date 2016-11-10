Станислав Черчесов: Мы соперника пригласили сами и получили гол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча против сборной Катара (1:2).

- Игра была равной с нашей стороны, что очень не понравилось. Начали очень хорошо - так, как планировали и тренировали. После забитого гола обороты сбавили, были не вынужденные потери. В какой-то момент пять потерь подряд. Мы, как говорится, соперника пригласили сами и получили гол.

Я бы не хотел говорить про незабитый пенальти и нереализованные моменты. Меня больше интересуют игровая дисциплина и выполнение тех заданий, которые мы до игры планируем. В этом плане мы были не на высоте. Возможно, начало встречи расслабило, и сами игру себе испортили. Отсюда и результат. Есть уровень сборной, где нельзя допускать расслабленности, на таком уровне нюансы не прощаются.

Футболисты в разном состоянии готовности, было видно, что по той или иной причине несколько игроков выпало изначально и пришлось делать замены, - приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, сборная России проиграла сборной Катара со счетом 1:2. У российской команды голом с пенальти отметился Александр Самедов, а в составе катарцев забитые мячи на счету Буалема Хухи и Карима Будьяфа. В конце матча Александр Кокорин заработал пенальти, но его удар отразил вратарь соперника Саад Аль-Шеб.

Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября в Грозном против сборной Румынии.