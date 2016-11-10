«Йокерит» дома обыграл «Адмирал»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между
«Йокеритом» и «Адмиралом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1
в пользу «Йокерита».
В составе победителей отличились Томми Хухтала и Петер Регин. «Адмирал» ответил голом Джеймса Райта. «Йокерит» набрал 42 очка и вышел на восьмое место на Западе. У «Адмирала» 43 очка и шестое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Йокерит - Адмирал - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Райт (Краснослободцев), 26:50 (0:1 - мен.). Хухтала (Марьямяки), 28:28 (1:1 - бол.). Регин (Йормакка, О'Нейлл), 47:57 (2:1 - бол.).
Место и дата
10 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически