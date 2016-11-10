«Йокерит» дома обыграл «Адмирал»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Адмиралом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Йокерита».

В составе победителей отличились Томми Хухтала и Петер Регин. «Адмирал» ответил голом Джеймса Райта. «Йокерит» набрал 42 очка и вышел на восьмое место на Западе. У «Адмирала» 43 очка и шестое место на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат