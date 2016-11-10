Александр Бубнов: Игра сборной России – это позорище!

Известный специалист Александр Бубнов поделился своими впечатлениями от товарищеского матча сборной России с командой Катара.



— То, как сыграла сборная России в матче с Катаром, — это, конечно, позорище. Готовясь к чемпионату мира, нельзя так играть с командой, занимающей 91-е место в рейтинге ФИФА. При всех проблемах, с которыми сейчас столкнулась наша сборная, в ее игре было слишком много брака, футболисты очень плохо держали матч, а темп был чрезвычайно низкий… Я такого не ожидал. А ссылаться на духоту, играя в +25, — это все разговоры в пользу бедных.



Главное, что я не увидел у игроков страсти. Они ведь выступают за сборную, а ощущение было, будто футболисты вышли отбывать номер. Возможно, негативную роль сыграли первые минуты встречи, когда Россия забила быстрый гол. В тот момент, сборная Катара, действительно, напоминала любительскую команду. Но потом хозяева ожили, хотя это тоже было во многом связано с тем, как играли наши футболисты. При этом моментов сборная России создала больше моментов, чем, соперник, но все равно проиграла, получив два одиннадцатиметровых в свои ворота и не сумев реализовать один из своих пенальти, - сказал Бубнов.

Напомним, сборная России проиграла сборной Катара со счетом 1:2. У российской команды голом с пенальти отметился Александр Самедов, а в составе катарцев забитые мячи на счету Буалема Хухи и Карима Будьяфа. В конце матча Александр Кокорин заработал пенальти, но его удар отразил вратарь соперника Саад Аль-Шеб.

Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября в Грозном против сборной Румынии.