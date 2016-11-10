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Евгений Пашутин: Сегодня все бились, как в кулачном бою

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился впечатлениями после матча против «Црвены Звезды» в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 65:62.

«Сегодня мы выиграли за счет того, что отдали игре свое сердце, все бились как в кулачном бою. Жестко играли, в концовке сражались до последнего. Все выложились в защите. Радует, что мы не сдались. Мы верили до конца. У нас есть команда, мы все вместе. Если мы это сохраним, то добьемся многого.

У нас не получалось защищаться в середине игры, но когда мы улучшили свою игру, сербы перестали вообще забивать. Мы сделали несколько перехватов, вернулись в игру», - цитирует Пашутина «Р-Спорт».

В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд. Он набрал 23 очка. У сербского клуба с 11 очками лучшим снайпером стал Нэйт Уолтерс. Для УНИКСа это вторая победа подряд после четырех стартовых поражений. Команды на данный момент делят 13-14 места в регулярном чемпионате.

В следующем туре УНИКС в гостях сыграет с турецким «Анадолу Эфес», а «Црвена Звезда» отправится в гости к «Бамбергу». Матчи пройдут 15 ноября.

Евролига. Регулярный чемпионат

6-й тур

Матч

УНИКС - Црвена Звезда - 65:62

Место и дата

10 ноября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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