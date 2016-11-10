Евгений Пашутин: Сегодня все бились, как в кулачном бою
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин
поделился впечатлениями после матча против «Црвены Звезды» в Евролиге.
Напомним, что его команда победила со счетом 65:62.
«Сегодня
мы выиграли за счет того, что отдали игре свое сердце, все бились как в кулачном
бою. Жестко играли, в концовке сражались до последнего. Все выложились в
защите. Радует, что мы не сдались. Мы верили до конца. У нас есть команда, мы
все вместе. Если мы это сохраним, то добьемся многого.
У
нас не получалось защищаться в середине игры, но когда мы улучшили свою игру,
сербы перестали вообще забивать. Мы сделали несколько перехватов, вернулись в
игру», - цитирует Пашутина «Р-Спорт».
В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд. Он набрал 23 очка. У сербского клуба с 11 очками лучшим
снайпером стал Нэйт Уолтерс. Для УНИКСа это вторая победа подряд после четырех
стартовых поражений. Команды на данный момент делят 13-14 места в регулярном
чемпионате.
В следующем туре УНИКС в гостях
сыграет с турецким «Анадолу Эфес», а «Црвена Звезда» отправится в гости к «Бамбергу».
Матчи пройдут 15 ноября.
Евролига. Регулярный чемпионат
6-й тур
УНИКС - Црвена Звезда - 65:62 10 ноября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
УНИКС - Црвена Звезда - 65:62
10 ноября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция