Оуэн «smooya» Баттерфилд сыграет за FlipSid3 Tactics на iBUYPOWER Masters 2016
Английский игрок Оуэн «smooya» Баттерфилд выступит за команду FlipSid3 Tactics на турнире iBUYPOWER Masters по CS:GO.
Оуэн заменит Дениса «electronic» Шарипова, у которого возникли проблемы с американской визой.
Напомним, что FlipSid3 получила пришлашение на турнир после того, как шведская пятерка из GODSENT отказалась от участия в соревновании.
Группы турнира:
Группа А: Cloud9, Flipsid3 Tactics, TyLoo, Echo Fox.
Группа B: Team SoloMid, Renegades, Immortals, FaZe Clan.
iBUYPOWER Masters пройдет с 12 по 13 ноября в городе Коста-Меса, США. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.
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