Оуэн «smooya» Баттерфилд сыграет за FlipSid3 Tactics на iBUYPOWER Masters 2016

Клемент «Puppey» Иванов: «Обидно не попасть на The Boston Major, но это всего лишь один турнир»

Капитан команды Team Secret по Dota 2 Клемент «Puppey» Иванов в интервью ROG MASTERS рассказал о неудачном выступлении на квалификации к The Boston Major и поделился мнение о новой системе замен.