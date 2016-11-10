Владислав Радимов: Самый позитивный момент игры с Катаром – это был не официальный, а товарищеский матч
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными Катара и России (2:1).
– Я, честно, не знаю, что комментировать. Это футбол, так сложилось. Самый позитивный момент – этот матч был не официальный, а товарищеский, и уж точно он был не контрольный. Всякое может быть, но забей пенальти, и была бы ничья.
Я бы не сказал, что это наш уровень. Но то, что нам уровень перед чемпионатом мира надо повышать – это однозначно. Можно ли его поднять теми игроками, которые у нас сейчас есть? Честно, это будет проблематично, мне кажется, – приводит слова Радимова «Р-Спорт».
Антоним остроты. Как сборная России проиграла Катару
Напомним, сборная России проиграла сборной Катара со счетом 1:2. У российской команды голом с пенальти отметился Александр Самедов, а в составе катарцев забитые мячи на счету Буалема Хухи и Карима Будьяфа. В конце матча Александр Кокорин заработал пенальти, но его удар отразил вратарь соперника Саад Аль-Шеб.
Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября в Грозном против сборной Румынии. Начало матча в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).
Состав
Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин
Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин
Незабитые пенальти
Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29
Предупреждения:
нет - Маджид, 52
Судья:
Павел Кристиан Балай (Румыния)
Место и дата
10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция