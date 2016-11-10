Владислав Радимов: Самый позитивный момент игры с Катаром – это был не официальный, а товарищеский матч

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными Катара и России (2:1).

– Я, честно, не знаю, что комментировать. Это футбол, так сложилось. Самый позитивный момент – этот матч был не официальный, а товарищеский, и уж точно он был не контрольный. Всякое может быть, но забей пенальти, и была бы ничья.

Я бы не сказал, что это наш уровень. Но то, что нам уровень перед чемпионатом мира надо повышать – это однозначно. Можно ли его поднять теми игроками, которые у нас сейчас есть? Честно, это будет проблематично, мне кажется, – приводит слова Радимова «Р-Спорт».

Напомним, сборная России проиграла сборной Катара со счетом 1:2. У российской команды голом с пенальти отметился Александр Самедов, а в составе катарцев забитые мячи на счету Буалема Хухи и Карима Будьяфа. В конце матча Александр Кокорин заработал пенальти, но его удар отразил вратарь соперника Саад Аль-Шеб.

Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября в Грозном против сборной Румынии. Начало матча в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.