Минское «Динамо» дома уступило «Куньлунь Ред Стар»
Матч регулярного чемпионат КХЛ между минским «Динамо»
и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в
пользу «Куньлуня».
В составе динамовцев отличились Андрей Стась,
Александр Китаров и Андрей Степанов. У «Куньлуня» дубль сделал Чед Рау, который
забросил и решающую шайбу за 16 секунд до финальной сирены. Также голы в активе
Тобиаса Виклунда и Шона Коллинза.
«Кунльлунь» набрал 42 очка и занимает седьмое
место на Востоке. У «Динамо» 40 очков и девятое место на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Куньлунь Ред Стар - 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)
Голы:
Стась 15:00 (1:0). Китаров (Стась), 18:31 (2:0). Виклунд (Бакош, Марцинко), 27:30 (2:1 - бол.). Коллинс (Виделль, Ро), 48:48 (2:2 - бол.). Степанов (Эллисон), 53:21 (3:2 - бол.). Ро (Коллинс), 55:30 (3:3 - бол.). Ро (Яласваара, Коллинс), 59:44 (3:4).
Место и дата
10 ноября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция