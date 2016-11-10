Минское «Динамо» дома уступило «Куньлунь Ред Стар»

Матч регулярного чемпионат КХЛ между минским «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Куньлуня».

В составе динамовцев отличились Андрей Стась, Александр Китаров и Андрей Степанов. У «Куньлуня» дубль сделал Чед Рау, который забросил и решающую шайбу за 16 секунд до финальной сирены. Также голы в активе Тобиаса Виклунда и Шона Коллинза.

«Кунльлунь» набрал 42 очка и занимает седьмое место на Востоке. У «Динамо» 40 очков и девятое место на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат