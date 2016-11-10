Станислав Черчесов: У Акинфеева травма пальца ноги

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча со сборной Катара (1:2) рассказал о травме голкипера своей команды Игоря Акинфеева. Он сказал, что вратарь получил травму пальца ноги.

«У него проблема с пальцем, вроде, наступили на него или что-то такое. Но это точно не связано с коленом», - цитирует Черчесова ТАСС.

На 59-й минуте матча Акинфеева в связи с его травмой заменил Станислав Крицюк.

Напомним, первый тайм завершился со счетом 1:1, причем оба мяча были забиты с пенальти. Отличились Александр Самедов (5-я минута) и Буалем Хухи (35-я). Еще один одиннадцатиметровый катарцы не реализовали: на 29-й минуте Ибраим Маджид пробил мимо ворот Игоря Акинфеева.

Отметим, что голкипер ЦСКА пропустил 71-й мяч, выступая за национальную сборную, что является антирекордом в отечественном футболе. Акинфеев превысил показатели Рината Дасаева и Льва Яшина, которые пропустили по 70 мячей.

Во второй половине хозяева поля вышли вперед: подачу с углового замкнул Карим Будьяф. В конце встречи россияне получили шанс сравнять счет: румынский судья Павел Балай назначил четвертый пенальти в матче. Но удар Александра Кокорина парировал Саад Аль-Шиб.

Следующий контрольный матч команда Станислава Черчесова проведет с Румынией 15 ноября в Грозном.