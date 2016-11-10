Илья Кутепов: Сборная России сыграла бесхарактерно и безответственно

Защитник сборной России Илья Кутепов поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Катара. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«Бесхарактерно и безответственно. Где-то мы их потеряли, и это очень плохо. Соперника просматривали и готовились, но тяжело сейчас сказать, что произошло. Думаю, разберем игру и сделаем выводы. Старались, пытались что-то делать местами, но, сами видели, не очень», - цитирует Кутепова ТАСС.

Напомним, первый тайм завершился со счетом 1:1, причем оба мяча были забиты с пенальти. Отличились Александр Самедов (5-я минута) и Буалем Хухи (35-я). Еще один одиннадцатиметровый катарцы не реализовали: на 29-й минуте Ибраим Маджид пробил мимо ворот Игоря Акинфеева.

Отметим, что голкипер ЦСКА пропустил 71-й мяч, выступая за национальную сборную, что является антирекордом в отечественном футболе. Акинфеев превысил показатели Рината Дасаева и Льва Яшина, которые пропустили по 70 мячей.

Во второй половине хозяева поля вышли вперед: подачу с углового замкнул Карим Будьяф. В конце встречи россияне получили шанс сравнять счет: румынский судья Павел Балай назначил четвертый пенальти в матче. Но удар Александра Кокорина парировал Саад Аль-Шиб.

Следующий контрольный матч команда Станислава Черчесова проведет с Румынией 15 ноября в Грозном.