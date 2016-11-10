Рижское «Динамо» дома обыграло «Амур»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Амуром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Динамо».

В составе динамовцев отличились Петр Счастливый, Марис Бичевскис и Лаурис Дарзиньш. У «Амура» шайбы забрасывали Теему Рамстедт и Томаш Зогорна.

«Динамо» остается последним на Западе – у них 21 очко. У «Амура» 31 очко и 13-е место на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат