Рижское «Динамо» дома обыграло «Амур»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Амуром» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Динамо».
В
составе динамовцев отличились Петр Счастливый, Марис Бичевскис и Лаурис
Дарзиньш. У «Амура» шайбы забрасывали Теему Рамстедт и Томаш Зогорна.
«Динамо»
остается последним на Западе – у них 21 очко. У «Амура» 31 очко и 13-е место на
Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Р - Амур - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Голы:
Счастливый (Мейя), 0:16 (1:0). Рамстедт (Зогорна, Зуб), 10:35 (1:1 - бол.). Бичевскис (Дарзиньш), 14:30 (2:1). Дарзиньш (Индрашис), 46:57 (3:1). Зогорна (Рамстедт), 59:47 (3:2).
Место и дата
10 ноября 20:30, Ледовый холл ЛМ, Онлайн-трансляция
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