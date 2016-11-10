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Игорь и Григорий Суркисы получили повестки на допрос в антикоррупционное бюро Украины

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и вице-президент УЕФА Григорий Суркис вызваны на допрос. Они получили повестки от Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщает Tribuna.com, братья Суркисы проходят по делу компании «Энергомережа» как свидетели. Они должны явиться на допрос в НАБУ 15 ноября.

НАБУ располагает информацией о том, что президент «Динамо» Игорь Суркис давал указания главе правления «Энергомережа» Дмитрию Крючкову, который летом был объявлен в розыск. А вице-президент УЕФА Григорий Суркис одолжил компании 4,3 миллиона гривен.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в начале года, «Энергомережа» участвовала в схемах расчета между государственными облэнерго и частными потребителями, а также планировала установить контроль над некоторыми государственными активами на топливно-энергетическом рынке.

Напомним, ранее Григорий Суркис также занимал должность президента «Динамо» и президента Федерации футбола Украины.

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