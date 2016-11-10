ЦСКА: Подробности о состоянии Акинфеева будут сообщены после обследования

Более точная информация о состоянии здоровья голкипера ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеева станет известна позднее, сообщает официальный твиттер московских армейцев. Напомним, что сборная России уступила в товарищеском матче сборной Катара со счетом 1:2.



«Акинфеев не смог доиграть матч Катар - Россия из-за травмы. Подробности о его состоянии будут сообщены после обследования», - говорится в сообщении.

#Акинфеев не смог доиграть матч #КатарРоссия из-за травмы. Подробности о его состоянии будут сообщены после обследования pic.twitter.com/ITvOa7ecSg — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 10 ноября 2016 г.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что у Акинфеева травма пальца ноги. На 59-й минуте матча Акинфеева в связи с его травмой заменил Станислав Крицюк.

Напомним, первый тайм завершился со счетом 1:1, причем оба мяча были забиты с пенальти. Отличились Александр Самедов (5-я минута) и Буалем Хухи (35-я). Еще один одиннадцатиметровый катарцы не реализовали: на 29-й минуте Ибраим Маджид пробил мимо ворот Игоря Акинфеева.

Отметим, что голкипер ЦСКА пропустил 71-й мяч, выступая за национальную сборную, что является антирекордом в отечественном футболе. Акинфеев превысил показатели Рината Дасаева и Льва Яшина, которые пропустили по 70 мячей.

Во второй половине хозяева поля вышли вперед: подачу с углового замкнул Карим Будьяф. В конце встречи россияне получили шанс сравнять счет: румынский судья Павел Балай назначил четвертый пенальти в матче. Но удар Александра Кокорина парировал Саад Аль-Шиб.

Следующий контрольный матч команда Станислава Черчесова проведет с Румынией 15 ноября в Грозном.