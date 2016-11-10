СКА-1946, ведя 3:0, проиграл по буллитам «Алмазу»

СКА-1946 в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ потерпел поражение от череповецкого «Алмаза» со счетом 4:5 (Б).

После первого периода армейцы выигрывали 3:0, а на третью 20-минутку команды вышли при счете 4:2 в пользу петербуржцев. К середине третьего периода гости отыгрались и сравняли счет. Победитель определился в серии буллитов, где победу «Алмазу» принес бросок Вячеслава Скобелева.

В основное время у череповчан голы забили Эдуард Чекмарев, Герман Грачев, Артем Марков и Никита Лощенко. В составе СКА-1946 шайбы забросили Михаил Мальцев, Никита Милехин, Станислав Шепитько и Владислав Семин.

Армейцы набрали 51 очко в 23 матчах и остались на втором месте в Западной конференции. «Алмаз» на Западе идет шестым, имея в активе 39 очков после 21 игры.

Команды проведут повторную встречу 12 ноября на Малой арене «Юбилейного». Начало матча в 19:00.