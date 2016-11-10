Виталий Мутко: Это наш уровень, раз мы Катар не можем обыграть
Президент
РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России
со сборной Катара. Напомним, что россияне уступили со счетом 1:2.
«Есть над чем работать, впереди есть еще вторая игра, а дальше, надеюсь, восстановятся к следующему году травмированные ребята, на Смолова рассчитываем, потому что нам очень не хватает форварда. Выбор у нас пока не совсем богатый, к сожалению, надо к этому спокойно относиться. Это наш уровень, раз мы Катар не можем обыграть», - цитирует Мутко ТАСС.
Напомним,
первый тайм завершился со счетом 1:1, причем оба мяча были забиты с пенальти.
Отличились Александр Самедов (5-я минута) и Буалем Хухи (35-я). Еще один
одиннадцатиметровый катарцы не реализовали: на 29-й минуте Ибраим Маджид пробил
мимо ворот Игоря Акинфеева.
Отметим,
что голкипер ЦСКА пропустил 71-й мяч, выступая за национальную сборную, что
является антирекордом в отечественном футболе. Акинфеев превысил показатели
Рината Дасаева и Льва Яшина, которые пропустили по 70 мячей.
Во второй половине хозяева поля вышли вперед: подачу с углового замкнул Карим Будьяф. В конце встречи россияне получили шанс сравнять счет: румынский судья Павел Балай назначил четвертый пенальти в матче. Но удар Александра Кокорина парировал Саад Аль-Шиб.
Следующий контрольный матч команда Станислава Черчесова проведет с Румынией 15 ноября в Грозном.
Матч
Голы
Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).
Состав
Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин
Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин
Незабитые пенальти
Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29
Предупреждения:
нет - Маджид, 52
Судья:
Павел Кристиан Балай (Румыния)
Место и дата
10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция