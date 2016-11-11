Станислав Черчесов: Миранчук не играл с Катаром из-за проблем с голеностопом
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тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в товарищеском матче
со сборной Катара (1:2) не играл полузащитник Алексей Миранчук. Он отметил, что
у футболиста проблемы с голеностопом.
«Миранчук занимался в ограниченном режиме, потому что он приехал с
проблемами с голеностопом; он и за клуб последнюю встречу не играл. Нам надо
выдержать время, чтобы не усугубить травму. Сегодня был большой риск. Думаю, к
румынам он вернется», - цитирует Черчесова ТАСС.
Миранчук попал в заявку на матч, но на поле так
и не вышел.
Напомним,
первый тайм завершился со счетом 1:1, причем оба мяча были забиты с пенальти.
Отличились Александр Самедов (5-я минута) и Буалем Хухи (35-я). Еще один
одиннадцатиметровый катарцы не реализовали: на 29-й минуте Ибраим Маджид пробил
мимо ворот Игоря Акинфеева.
Отметим,
что голкипер ЦСКА пропустил 71-й мяч, выступая за национальную сборную, что
является антирекордом в отечественном футболе. Акинфеев превысил показатели
Рината Дасаева и Льва Яшина, которые пропустили по 70 мячей.
Во второй половине хозяева поля вышли вперед: подачу с углового замкнул Карим Будьяф. В конце встречи россияне получили шанс сравнять счет: румынский судья Павел Балай назначил четвертый пенальти в матче. Но удар Александра Кокорина парировал Саад Аль-Шиб.
Следующий контрольный матч команда Станислава Черчесова проведет с Румынией 15 ноября в Грозном.
Матч
Голы
Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).
Состав
Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин
Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин
Незабитые пенальти
Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29
Предупреждения:
нет - Маджид, 52
Судья:
Павел Кристиан Балай (Румыния)
Место и дата
10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция