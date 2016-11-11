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НХЛ. «Бостон» одолел «Коламбус», «Тампа» переиграла «Айлендерс» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Матч

Бостон - Коламбус - 5:2 (4:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Фолиньо (Веннберг), 2:29 (0:1). Крюг (Бэкес, Крейчи), 8:47 (1:1). Белески (Чарник), 9:55 (2:1). Чарник (Белески, Нэш), 12:24 (3:1). Шаллер (Мур), 12:48 (4:1). Бэкес (Крейчи, Спунер), 31:51 (5:1). Ганье 48:40 (5:2).

Место и дата

11 ноября 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Каролина - Анахайм - 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Голы:

Кеслер (Кольяно, Сильверберг), 24:46 (0:1). Сильверберг (Кольяно, Фаулер), 29:30 (0:2). Сильверберг 32:36 (0:3). Теравайнен (Славин, Ахо), 34:58 (1:3). Раск (Стемпняк, Скиннер), 43:15 (2:3). Кеслер (Гецлаф, Сильверберг), 59:34 (2:4 - п.в.).

Место и дата

11 ноября 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Питтсбург - Миннесота - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы:

Кросби (Кессел, Летанг), 7:53 (1:0 - бол.). Койл (Стаал, Сутер), 18:09 (1:1 - бол.). Хорнквист (Малкин, Кессел), 27:33 (2:1 - бол.). Нидеррайтер (Стаал), 29:07 (2:2). Стаал (Нидеррайтер, Койл), 42:56 (2:3). Поминвилль (Спарджон), 59:30 (2:4 - п.в.).

Место и дата

11 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Тампа-Бэй - Айлендерс - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Стэмкос (Джонсон, Наместников), 8:03 (1:0 - бол.). Кучеров (Хедман, Стэмкос), 11:00 (2:0). Джонсон (Стэмкос, Палат), 22:50 (3:0 - бол.). Лэдд (Бойчук), 28:04 (3:1). Бойл (Пакетт), 41:08 (4:1).

Место и дата

11 ноября 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Матч

Флорида - Сан-Хосе - 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Голы:

Демерс (МакКэнн), 5:09 (1:0). Демерс (Барков, Ягр), 7:26 (2:0). Бернс 16:18 (2:1). Павелски (Уорд), 21:53 (2:2). Уинджелс (Тьерни), 48:53 (2:3). Кутюр (Браун), 59:03 (2:4 - п.в.).

Место и дата

11 ноября 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Детройт - Ванкувер - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы:

Ларкин (Зеттерберг, Нюквист), 0:32 (1:0). Смит (Крунвалль, Зеттерберг), 18:13 (2:0). Седин Д. (Седин Х., Хаттон), 43:14 (2:1). Отт (Эрикссон, Марченко), 55:14 (3:1).

Место и дата

11 ноября 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Монреаль - Лос-Анджелес - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Байрон (Емелин, Радулов), 7:48 (1:0). Карр (Марков, Митчелл), 13:53 (2:0). Дано (Пачиоретти, Петри), 29:37 (3:0). Тоффоли (Копитар, Картер), 51:57 (3:1 - бол.). Гальченюк (Пачиоретти, Больё), 58:11 (4:1 - п.в.).

Место и дата

11 ноября 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Нэшвилл - Сент-Луис - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Шварц (Тарасенко, Парайко), 3:59 (0:1). Ярнкрок (Уилсон, Ирвин), 38:26 (1:1). Нил (Рибейро, Аберг), 43:44 (2:1). Ярнкрок (Фишер, Форсберг), 44:50 (3:1).

Место и дата

11 ноября 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Аризона - Виннипег - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы:

Копп (Шейфли, Энстрём), 4:50 (0:1). Врбата (Макгинн, Мартинук), 9:48 (1:1). Уилер (Петан, Майерс), 30:18 (1:2). Элерс (Лайне), 56:46 (1:3). Ридер (Доун, Доми), 59:58 (2:3).

Место и дата

11 ноября 05:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Калгари - Даллас - 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Голы:

Корпикоски (Факса), 12:31 (0:1). Бенн Д. (Клингберг, Факса), 15:35 (0:2). Годро (Монахан, Кулак), 21:33 (1:2). Годро (Фролик, Кулак), 23:31 (2:2). Бенн Д. (Руссель, Сегин), 47:20 (2:3 - бол.). Руссель (Доулинг), 59:06 (2:4 - п.в.).

Место и дата

11 ноября 05:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

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