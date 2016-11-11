Магнус Карлсен: Лучший шахматист в истории? Может, прозвучит несколько дерзко, но это я

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и претендент на это звание Сергей Карякин по-разному ответили на вопрос, кого они считают сильнейшим гроссмейстером в истории.

10 ноября накануне первой партии матча на первенство мира в Нью-Йорке прошла официальная пресс-конференция.



Отвечая на вопрос о том, кого Карякин считает сильнейшим шахматистом в истории, Сергей назвал 11-го чемпиона мира американца Роберта Фишера.

Магнус Карлсен на этот же вопрос ответил: «Я думаю, что это решится в ближайшие пару недель прямо здесь и сейчас. Быть может, прозвучит несколько дерзко, но сказал бы, что это я».