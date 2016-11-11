Квалификация ЧМ-2018. Бразилия - Аргентина

Тите: Пять побед в пяти матчах – это сверх того, что я мог себе представить

Главный тренер сборной Бразилии Тите подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира с Аргентиной (3:0) на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.