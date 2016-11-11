Сергей Карякин: Включить шахматы в программу Олимпийских игр было бы правильно
На пресс-конференции перед стартом матча за титул чемпиона мира по шахматам российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своей подготовке
- Я
приехал сюда дать бой. Шахматная стратегия, конечно же,
важна, как и физическая подготовка, но еще важнее воля к победе. У Магнуса Карлсена очень много достоинств, он
действующий чемпион мира. Я очень серьезно готовился к этому матчу. Я не буду сейчас рассказывать всего - хочу оставить в секрете кое-что из того, как готовился.
Конечно, включить шахматы в олимпийскую программу было бы правильно. Нынешний матч за звание чемпиона мира мог бы стать шагом в этом направлении.
Напомним, ранее рассматривался вопрос о возможном включении шахмат в программу зимних Олимпиад.
Матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.