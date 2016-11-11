Вячеслав Колосков: Кокорин был самым лучшим и ярким россиянином на поле
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия - Катар (1:2).
- Кокорин сегодня был самым лучшим и ярким россиянином на поле, несмотря на то, что не забил пенальти. У него были моменты, но их не бывает только у плохих футболистов. Момент, когда он не пробил по воротам, а отдал направо, говорит, наверное, о том, что он еще неуверенно себя чувствует в национальной команде.
Наша команда, как и катарская, не самая сильная в мире, поэтому не надо делать каких-то далеко идущих выводов, что мы такие-сякие, в рейтинге опустимся - на это не надо обращать внимания. Сейчас идет поиск оптимального состава, тренерской тактики. То есть Черчесов изучает футболистов, их возможности, разные сочетания - сегодня было спартаковское звено, раньше звено ЦСКА и так далее. Эта ситуация нормальная, но не может тренер все время находиться в поиске, надо когда-то остановиться - я считаю, что это должно быть после следующего матча с командой Румынии, - рассказал Колосков.
Напомним, первый тайм завершился со счетом 1:1, причем оба мяча были забиты с пенальти. Отличились Александр Самедов (5-я минута) и Буалем Хухи (35-я). Еще один одиннадцатиметровый катарцы не реализовали: на 29-й минуте Ибраим Маджид пробил мимо ворот Игоря Акинфеева.
Отметим, что голкипер ЦСКА пропустил 71-й мяч, выступая за национальную сборную, что является антирекордом в отечественном футболе. Акинфеев превысил показатели Рината Дасаева и Льва Яшина, которые пропустили по 70 мячей.
Во второй половине хозяева поля вышли вперед: подачу с углового замкнул Карим Будьяф. В конце встречи россияне получили шанс сравнять счет: румынский судья Павел Балай назначил четвертый пенальти в матче. Но удар Александра Кокорина парировал Саад Аль-Шиб.
Следующий контрольный матч команда Станислава Черчесова проведет с Румынией 15 ноября в Грозном.
Матч
Голы
Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).
Состав
Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин
Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин
Незабитые пенальти
Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29
Предупреждения:
нет - Маджид, 52
Судья:
Павел Кристиан Балай (Румыния)
Место и дата
10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция