Вячеслав Колосков: Кокорин был самым лучшим и ярким россиянином на поле

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия - Катар (1:2).

- Кокорин сегодня был самым лучшим и ярким россиянином на поле, несмотря на то, что не забил пенальти. У него были моменты, но их не бывает только у плохих футболистов. Момент, когда он не пробил по воротам, а отдал направо, говорит, наверное, о том, что он еще неуверенно себя чувствует в национальной команде.

Наша команда, как и катарская, не самая сильная в мире, поэтому не надо делать каких-то далеко идущих выводов, что мы такие-сякие, в рейтинге опустимся - на это не надо обращать внимания. Сейчас идет поиск оптимального состава, тренерской тактики. То есть Черчесов изучает футболистов, их возможности, разные сочетания - сегодня было спартаковское звено, раньше звено ЦСКА и так далее. Эта ситуация нормальная, но не может тренер все время находиться в поиске, надо когда-то остановиться - я считаю, что это должно быть после следующего матча с командой Румынии, - рассказал Колосков.

Напомним, первый тайм завершился со счетом 1:1, причем оба мяча были забиты с пенальти. Отличились Александр Самедов (5-я минута) и Буалем Хухи (35-я). Еще один одиннадцатиметровый катарцы не реализовали: на 29-й минуте Ибраим Маджид пробил мимо ворот Игоря Акинфеева.

Отметим, что голкипер ЦСКА пропустил 71-й мяч, выступая за национальную сборную, что является антирекордом в отечественном футболе. Акинфеев превысил показатели Рината Дасаева и Льва Яшина, которые пропустили по 70 мячей.

Во второй половине хозяева поля вышли вперед: подачу с углового замкнул Карим Будьяф. В конце встречи россияне получили шанс сравнять счет: румынский судья Павел Балай назначил четвертый пенальти в матче. Но удар Александра Кокорина парировал Саад Аль-Шиб.

Следующий контрольный матч команда Станислава Черчесова проведет с Румынией 15 ноября в Грозном.