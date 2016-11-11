Карлсен готовился к матчу с Карякиным во французских Альпах и на Багамских островах

Стали известны детали подготовки чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена к матчу с россиянином Сергеем Карякиным.

В начале и середине октября команда Магнуса проводила тренировочный сбор на известном французском высокогорном курорте Шамони-Мон-Блан в Альпах, где перепад высот составляет 1000 — 3300 метров, сообщает портал Vg.no.

А на заключительном этапе подготовки действующий чемпион мира проходил особые испытания набегающими волнами на Багамских островах, которые находятся том же часовом поясе, что и Нью-Йорк, где будет играться матч.

Целью команды Карлсена было подойти к игре в оптимальных физических кондициях.



Напомним, матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным пройдет в США с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.