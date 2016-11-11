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Корешков проиграл Лиме и потерял чемпионский пояс Bellator

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тель-Авиве (Израиль) состоялся турнир Bellator 164, в главном событии которого россиянин Андрей Корешков защищал чемпионский пояс в полусреднем весе в поединке против бразильца Дугласа Лимы.

Корешков уверенно начал поединок, но затем потерял инициативу и проиграл нокаутом в третьем раунде.

Для 26-летнего омича это поражение стало вторым за карьеру в смешанных единоборствах (при 19 победах).

Таким образом, бразильцу удалось вернуть себе титул чемпиона в полусреднем весе Bellator, которого его лишил именно Корешков, победив единогласным решением судей в поединке, который состоялся 17 июля 2015 года в Соединенных Штатах.

28-летний Лима одержал 28 победу (13 - досрочно) в 34 поединках ММА.


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