Корешков проиграл Лиме и потерял чемпионский пояс Bellator
В Тель-Авиве (Израиль) состоялся турнир Bellator 164, в главном событии которого россиянин Андрей Корешков защищал чемпионский пояс в полусреднем весе в поединке против бразильца Дугласа Лимы.
Корешков уверенно начал поединок, но затем потерял инициативу и проиграл нокаутом в третьем раунде.
Для 26-летнего омича это поражение стало вторым за карьеру в
смешанных единоборствах (при 19 победах).
Таким образом, бразильцу удалось вернуть себе титул чемпиона в полусреднем весе Bellator, которого его
лишил именно Корешков, победив единогласным решением судей в поединке, который состоялся
17 июля 2015 года в Соединенных Штатах.
28-летний Лима одержал 28 победу (13 - досрочно) в 34 поединках ММА.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически