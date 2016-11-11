Фабио Капелло: Мне предлагали возглавить сборную Италии, но я отказался

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в 2016 году отклонил предложение возглавить национальную команду Италии.

- В этом году со мной беседовали по поводу работы в сборной Италии, но я отказался, так как у меня нет желания работать с этой командой. Желаю новому тренеру «Скуадры Адзурры» всего наилучшего. Рад, что он пытается внедрить что-то новое. Сборная Италии заметно омолодилась. В ближайшем матче с Лихтенштейном все ждут легкой победы, но на международном уровне не бывает простых матчей.



Был ли прав Джанпьеро Вентура, не вызвав в сборную Балотелли? Это проблема, которую не мне решать. Это проблема Вентур, - заявил 70-летний Капелло.

Напомним, Фабио Капелло покинул пост главного тренера сборной России летом 2015 года. Ранее он работал с национальной командой Англии.

По окончании Евро-2016 Джанпьеро Вентура сменил на посту главного тренера сборной Италии Антонио Конте, который в свою очередь возглавил «Челси».