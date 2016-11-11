Ткачук покидает расположение сборной России из-за травмы

Полузащитник «Рубина» Денис Ткачук досрочно возвращается в расположение клуба из сборной России.

- Мышечные травмы у футболистов — дело обычное. От них никто не застрахован. Неприятно, что это произошло, когда первый раз получил вызов в сборную. Надеюсь, что, залечив травму, я стану сильнее и буду стремиться вновь попасть в национальную команду. Желание вернуться сюда у меня огромное.



Почему остался на игру с Катаром? Я попросил немного задержаться. Если уж травма не дала мне даже теоретического шанса выйти на поле, то очень хотел просто побывать на матче в Дохе, так как считаю себя частью команды. Теперь нужно лечиться. Надеюсь, что мне ещё удастся сыграть за клуб до ухода на зимние каникулы, - цитирует Ткачука официальный сайт РФС.

Напомним, 15 ноября сборная России сыграет в Грозном товарищеский матч с румынами.

В четверг россияне в Дохе потерпели поражение от команды Катара.