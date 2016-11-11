Ткачук покидает расположение сборной России из-за травмы
Полузащитник «Рубина» Денис Ткачук досрочно возвращается в расположение клуба из сборной России.
- Мышечные травмы у футболистов — дело обычное. От них никто не
застрахован. Неприятно, что это произошло, когда первый раз получил
вызов в сборную. Надеюсь, что, залечив травму, я стану сильнее и буду
стремиться вновь попасть в национальную команду. Желание вернуться сюда у
меня огромное.
Почему остался на игру с Катаром? Я попросил немного задержаться. Если уж травма не дала мне даже теоретического шанса выйти на поле, то очень хотел просто побывать на матче в Дохе, так как считаю себя частью команды. Теперь нужно лечиться. Надеюсь, что мне ещё удастся сыграть за клуб до ухода на зимние каникулы, - цитирует Ткачука официальный сайт РФС.
Напомним, 15 ноября сборная России сыграет в Грозном товарищеский матч с румынами.
В четверг россияне в Дохе потерпели поражение от команды Катара.
Матч
Голы
Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).
Состав
Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин
Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин
Незабитые пенальти
Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29
Предупреждения:
нет - Маджид, 52
Судья:
Павел Кристиан Балай (Румыния)
Место и дата
10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция