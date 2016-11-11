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Менеджер Карлсена: В матче Магнуса с Карякиным будет много ничьих, борьба будет очень плотной

Источник:  NRKКомментарии

Менеджер чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена гроссмейстер Эспен Агдестейн поделился ожиданиями от стартующего в Нью-Йорке матча за мировую шахматную корону.

- Думаю, будет много ничьих. Карякин играет очень солидно, победить его будет трудно. Магнус тоже крепкий орешек, но у него бывают дни, когда он внезапно теряет кондиции.

Мне кажется, борьба будет очень плотной. Думаю, что может быть 12 партий и в последнем раунде Магнусу придется добиваться ничьей, чтобы выиграть - 6,5:5,5 очка.

Магнусу наплевать на всю шумиху и ажиотаж вокруг этого матча. У него имеется опыт двух подобных соревнований, и это значительное преимущество.

У меня сложилось впечатление, что Карякин может быть слегка неуверенным. У него могут быть проблемы с нервами, и, пожалуй, для него не слишком удачно, что матч проходит в Нью-Йорке. Да, Карякин редко проигрывает. Он очень хорошо подготовлен, но в игре на «открытой местности» Магнус сильнее его, - заявил Агдестейн.

Напомним, матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным пройдет в США с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.

Голосование: Кто победит – Магнус Карлсен или Сергей Карякин?

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