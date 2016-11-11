Клаудио Браво получил травму в матче сборной Чили
Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво получил травму в матче 11-го тура квалификации ЧМ-2018 Колумбия - Чили.
Браво повредил колено в столкновении с игроком колумбийцев и был вынужден преждевременно покинуть поле. На 64-й минуте его заменил Джонни Эррера.
Степень тяжести травма голкипера «Манчестер Сити» станет известна после прохождения игроком медицинского обследования.
Матч в Колумбии завершился нулевой ничьей.
Матч
Состав
Колумбия: Оспина, Мурильо О., Ариас, Мина (Торрес М., 82), Диас, Агилар, Кардона, Санчес Морено, Родригес, Борха (Фалькао, 46), Беррио (Муриэль, 63)
Чили: Браво (Эррера, 64), Исла, Хара, Босежур, Менья, Фуензалида, Роко, Диас, Арангис (Гутьеррес, 73), Видаль (Эрнандес, 90), Варгас
Предупреждения:
Санчес Морено, 46; Мурильо О., 56 - Арангис, 36; Роко, 42
Судья:
Вилтон Сампайо (Бразилия)
Место и дата
10 ноября 23:30, Метрополитано Роберто Мелендеш, Онлайн-трансляция