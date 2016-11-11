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Клаудио Браво получил травму в матче сборной Чили

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво получил травму в матче 11-го тура квалификации ЧМ-2018 Колумбия - Чили.

Браво повредил колено в столкновении с игроком колумбийцев и был вынужден преждевременно покинуть поле. На 64-й минуте его заменил Джонни Эррера.

Степень тяжести травма голкипера «Манчестер Сити» станет известна после прохождения игроком медицинского обследования.

Матч в Колумбии завершился нулевой ничьей.

Матч

Колумбия - Чили - 0:0

Состав

Колумбия: Оспина, Мурильо О., Ариас, Мина (Торрес М., 82), Диас, Агилар, Кардона, Санчес Морено, Родригес, Борха (Фалькао, 46), Беррио (Муриэль, 63)

Чили: Браво (Эррера, 64), Исла, Хара, Босежур, Менья, Фуензалида, Роко, Диас, Арангис (Гутьеррес, 73), Видаль (Эрнандес, 90), Варгас

Предупреждения:

Санчес Морено, 46; Мурильо О., 56 - Арангис, 36; Роко, 42

Судья:

Вилтон Сампайо (Бразилия)

Место и дата

10 ноября 23:30, Метрополитано Роберто Мелендеш, Онлайн-трансляция



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