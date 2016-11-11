Клаудио Браво получил травму в матче сборной Чили

Хосеп Гвардиола: Артета не мог спровоцировать конфликт с Месси, потому что он им восхищается

Главный тренер «Манчестер Сити» выразил уверенность в том, что Микель Артета не мог спровоцировать конфликт с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.