Александр Тихонов: Я подписал переход Домрачевой из России в Беларусь, ее можно было удержать

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал об обстоятельствах перехода биатлонистки Дарьи Домрачевой в сборную Белоруссии.

- Это же я подписал ее переход из России в Беларусь. Еще в газетах писали, что белорусы мне заплатили. Я разговаривал с ее мамой. Можно было удержать.



Деньги? Перед ними никто не устоит. «Сатана достал самое сильное оружие — деньги». Уверен, создай мы необходимые условия, Домрачева бы согласилась, — цитирует Тихонова «Прессбол».

Напомним, Дарья Домрачева выступает за сборную Белоруссии с 2004 года после своего переезда в Минск. Возвращение биатлонистки в большой спорт ожидается весной 2017 года.

Домрачева - трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 и двукратная чемпионка мира.

Первый этап Кубка мира по биатлону-2016/17 начнется 27 ноября в шведском Эстерсунде.

