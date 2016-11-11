Бразилия разгромила Аргентину в квалификации ЧМ-2018
Сборная Бразилии в Белу-Оризонти нанесла поражение аргентинцам в матче квалификации чемпионата мира 2018 года (3:0).
На 25-й минуте счет открыл полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо красивым ударом с 18 метров в верхний угол ворот Серхио Ромеро.
В концовке первого тайма форвард «Барселоны» Неймар забил второй мяч, реализовав выход один на один после передачи Габриэля Жезуса.
А после перерыва Паулиньо установил на табло окончательный счет, замкнув прострел Ренато Аугусто.
Таким образом, бразильцы сохранили лидерство в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы (24 очка). Сборная Аргентины занимает лишь 6-е место (16 очков).
Напрямую в финальную стадию чемпионата мира пробиваются четыре команды от Южной Америки, а пятая команда получит возможность побороться за путевку на мундиаль в стыковых матчах.
16 ноября Бразилия сыграет на выезде с Перу, Аргентина в тот же день примет Колумбию.
Матч
Бразилия - Аргентина - 3:0 (2:0)
Голы
Коутиньо 25 (1:0). Неймар 45 (2:0). Паулиньо 58 (3:0).
Состав
Бразилия: Алисон, Марсело, Миранда (Тиаго Силва, 87), Маркиньос, Алвес Д., Фернандиньо, Коутиньо (Коста, 86), Аугусто, Паулиньо, Неймар, Габриэль (Фирмино, 82)
Аргентина: Ромеро, Мас, Сабалета, Мори, Отаменди, Маскерано, Ди Мария (Корреа, 72), Перес (Агуэро, 46), Билья, Месси, Игуаин
Предупреждения:
Фернандиньо, 6; Марсело, 49 - Мори, 57; Отаменди, 64; Билья, 84
Судья:
Хулио Баскуньян (Чили)
Место и дата
11 ноября 02:45, Эстадио Минейрао, Текстовая трансляция