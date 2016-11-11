Бразилия разгромила Аргентину в квалификации ЧМ-2018

Сборная Бразилии в Белу-Оризонти нанесла поражение аргентинцам в матче квалификации чемпионата мира 2018 года (3:0).

На 25-й минуте счет открыл полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо красивым ударом с 18 метров в верхний угол ворот Серхио Ромеро.

В концовке первого тайма форвард «Барселоны» Неймар забил второй мяч, реализовав выход один на один после передачи Габриэля Жезуса.

А после перерыва Паулиньо установил на табло окончательный счет, замкнув прострел Ренато Аугусто.

Таким образом, бразильцы сохранили лидерство в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы (24 очка). Сборная Аргентины занимает лишь 6-е место (16 очков).

Напрямую в финальную стадию чемпионата мира пробиваются четыре команды от Южной Америки, а пятая команда получит возможность побороться за путевку на мундиаль в стыковых матчах.

16 ноября Бразилия сыграет на выезде с Перу, Аргентина в тот же день примет Колумбию.



