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День в истории. Филиппу Ламу – 33

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Филиппу Ламу – 33

Сегодня исполняется 33 года капитану мюнхенской «Баварии» защитнику Филиппу Ламу.

За карьеру Лам успел поиграть на позициях левого и правого защитника, а также в опорной зоне.

Будучи воспитанником «Баварии», в 2003 - 2005 годах он играл на правах аренды за «Штутгарт» под руководством Феликса Магата.

В составе мюнхенского гранда Лам семь раз становился чемпионом Германии, 6 раз завоевывал Кубок страны, а в 2013 году стал победителем Лиги чемпионов.

Филипп сыграл 113 матчей за сборную Германии и забил 5 мячей. Он был капитаном национальной команды в 2014 году, когда немцы стали чемпионами мира в Бразилии. После завершения этого турнира Лам принял решение покинуть сборную.


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