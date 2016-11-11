«Манчестер Юнайтед» может заплатить Швайнштайгеру 11 миллионов евро за разрыв контракта

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер может покинуть клуб по обоюдному согласию сторон.

Швайнштайгеру по действующему до 2018 года контракту причитаются еще 18 миллионов евро, однако английский клуб готов досрочно прекратить сотрудничество, выплатив футболисту 11 миллионов в качестве компенсации.

Напомним, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью еще в августе дал понять, что не рассчитывает на 32-летнего футболиста. Позднее он был отправлен тренироваться с молодежной командой. Вместе с тем, сам Швайнштайгер отказался покинуть «МЮ» в летнее трансферное окно.

Бастиан перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года.

По информации немецких СМИ, в услугах Швайнштайгера заинтересованы «Эвертон» и несколько клубов MLS.

