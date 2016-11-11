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День в истории. Николаю Крюкову – 38

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Николаю Крюкову – 38

Сегодня исполняется 38 лет знаменитому российскому гимнасту, олимпийскому чемпиону Николаю Крюкову.

Крюков - чемпион Олимпийских игр в командном первенстве (Атланта-1996), бронзовый призер Олимпиады в командном первенстве (Сидней-2000). Он стал абсолютным чемпионом мира в 1999 году.

Также в активе Николая Крюкова - три серебряные и три бронзовые медали мировых первенств. 

За эти успехи ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

После завершения карьеры Крюков был назначен старшим тренером юниорской сборной России по спортивной гимнастике.


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