День в истории. Николаю Крюкову – 38
Сегодня исполняется 38 лет знаменитому российскому гимнасту, олимпийскому чемпиону Николаю Крюкову.
Крюков - чемпион Олимпийских игр в командном первенстве (Атланта-1996), бронзовый призер Олимпиады в командном первенстве (Сидней-2000). Он стал абсолютным чемпионом мира в 1999 году.
Также в активе Николая Крюкова - три серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.
За эти успехи ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
После завершения карьеры Крюков был назначен старшим тренером юниорской сборной России по спортивной гимнастике.
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