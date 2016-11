Голевой пас Малкина не помог «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Миннесотой»

«Питтсбург» на своей площадке уступил «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).

В первом периоде счет открыл капитан «Пингвинов» Сидни Кросби, реализовавший численное преимущество.

Во второй 20-минутке хозяева снова использовали лишнего игрока на площадке, отличился Патрик Хорнквист, которому ассистировал Евгений Малкин.

