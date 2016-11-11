Голевой пас Малкина не помог «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Миннесотой»
«Питтсбург» на своей площадке уступил «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).
В первом периоде счет открыл капитан «Пингвинов» Сидни Кросби, реализовавший численное преимущество.
Во второй 20-минутке хозяева снова использовали лишнего игрока на площадке, отличился Патрик Хорнквист, которому ассистировал Евгений Малкин.
"Why don't we just meet halfway." pic.twitter.com/5nQQkH9yRC— #HockeyFightsCancer (@NHL) 11 ноября 2016 г.
Однако затем инициатива перешла к гостям, в составе которых солировал центрфорвард Эрик Стаал, забросивший победную шайбу и сделавший две результативные передачи.
Матч
Питтсбург - Миннесота - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Голы:
Кросби (Кессел, Летанг), 7:53 (1:0 - бол.). Койл (Стаал, Сутер), 18:09 (1:1 - бол.). Хорнквист (Малкин, Кессел), 27:33 (2:1 - бол.). Нидеррайтер (Стаал), 29:07 (2:2). Стаал (Нидеррайтер, Койл), 42:56 (2:3). Поминвилль (Спарджон), 59:30 (2:4 - п.в.).
Место и дата
11 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция