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Голевой пас Малкина не помог «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Миннесотой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Питтсбург» на своей площадке уступил «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).

В первом периоде счет открыл капитан «Пингвинов» Сидни Кросби, реализовавший численное преимущество. 

Во второй 20-минутке хозяева снова использовали лишнего игрока на площадке, отличился Патрик Хорнквист, которому ассистировал Евгений Малкин.

Однако затем инициатива перешла к гостям, в составе которых солировал центрфорвард Эрик Стаал, забросивший победную шайбу и сделавший две результативные передачи.

Матч

Питтсбург - Миннесота - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы:

Кросби (Кессел, Летанг), 7:53 (1:0 - бол.). Койл (Стаал, Сутер), 18:09 (1:1 - бол.). Хорнквист (Малкин, Кессел), 27:33 (2:1 - бол.). Нидеррайтер (Стаал), 29:07 (2:2). Стаал (Нидеррайтер, Койл), 42:56 (2:3). Поминвилль (Спарджон), 59:30 (2:4 - п.в.).

Место и дата

11 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция


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