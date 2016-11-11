Молодежная сборная России обыграла команду OHL в рамках Суперсерии

Молодежная сборная России (U-20) одержала победу в третьем матче традиционной выставочной Суперсерии. Подопечные Валерия Брагина переиграли сборную OHL со счетом 4:3.

В составе сборной России шайбы сегодня забросили Герман Рубцов, отметившийся дублем, Дмитрий Соколов и Кирилл Ураков. У канадцев отличились Майкл Маклеод, Адам Маскерин и Энтони Сирелли.

Счет в серии стал 2-1 в пользу подопечных Валерия Брагина. Напомним, в первом матче российская «молодежка» одержала победу в овертайме (3:2) над командой Западной хоккейной лиги (WHL), а во втором со счетом 1:4 уступила тому же сопернику.



В следующей встрече россияне снова сразятся со сборной Лиги Онтарио. Этот матч пройдет в ночь с понедельника на вторник.

