Молодежная сборная России обыграла команду OHL в рамках Суперсерии
Молодежная сборная России (U-20) одержала победу в третьем матче традиционной выставочной Суперсерии. Подопечные Валерия Брагина переиграли сборную OHL со счетом 4:3.
В составе сборной России шайбы сегодня забросили Герман Рубцов, отметившийся дублем, Дмитрий Соколов и Кирилл Ураков. У канадцев отличились Майкл Маклеод, Адам Маскерин и Энтони Сирелли.
Счет в серии стал 2-1 в пользу подопечных Валерия Брагина. Напомним, в первом
матче российская «молодежка» одержала победу в овертайме (3:2) над командой
Западной хоккейной лиги (WHL), а во втором со счетом 1:4 уступила тому же сопернику.
В следующей встрече россияне снова сразятся со сборной Лиги Онтарио. Этот матч пройдет в ночь с понедельника на вторник.
Матч
Россия (U-20) - Юниорская Лига Онтарио - 4:3 (2:1, 0:0, 2:2)
Голы:
Рубцов 5:25 (1:0). Маклеод (Типпет, Кайру), 6:22 (1:1 - бол.). Рубцов (Костин, Карнаухов), 15:54 (2:1). Соколов (Беляев), 46:02 (3:1). Машерин (Кайру, Типпет), 52:12 (3:2 - бол.). Чирелли (Капобьянко, Смит), 54:10 (3:3). Ураков (Квартальнов, Волков А.), 54:34 (4:3).
Место и дата
11 ноября 03:00, Мемориал Гарденс, Онлайн-трансляция