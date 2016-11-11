«Монреаль» переиграл «Лос-Анджелес», Радулов сделал результативный пас
«Монреаль» на своей площадке переиграл «Лос-Анджелес» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Результативными передачами в этой встрече отметились сразу трое россиян, защищающих цвета «Канадиенс»: Александр Радулов, Андрей Марков и Алексей Емелин.
Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил 23 броска по своим воротам из 24.
FINAL: @CanadiensMTL (4) - @LAKings (1)— #HockeyFightsCancer (@NHL) 11 ноября 2016 г.
Recap: https://t.co/CCekHLqLvT#LAKvsMTL pic.twitter.com/fkAaHCaIsW
Отметим, что канадский клуб выиграл 11 из 12 последних матчей регулярного чемпионата. А единственное поражение на этом турнирном отрезке «Монреаль» потерпел от «Коламбуса» со счетом 0:10.
Матч
Монреаль - Лос-Анджелес - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Байрон (Емелин, Радулов), 7:48 (1:0). Карр (Марков, Митчелл), 13:53 (2:0). Дано (Пачиоретти, Петри), 29:37 (3:0). Тоффоли (Копитар, Картер), 51:57 (3:1 - бол.). Гальченюк (Пачиоретти, Больё), 58:11 (4:1 - п.в.).
Место и дата
11 ноября 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция