«Монреаль» переиграл «Лос-Анджелес», Радулов сделал результативный пас

Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре поделился мнением о возможном отсутствии игроков НХЛ на ОИ в Пхенчхане.

Павел Буре: Без НХЛ олимпийский турнир превратится совсем в другое соревнование

Павел Буре: Без НХЛ олимпийский турнир превратится совсем в другое соревнование Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре поделился мнением о возможном отсутствии игроков НХЛ на ОИ в Пхенчхане.