Лионель Месси: Сборная Аргентины обязана переломить эту дерьмовую ситуацию

Форвард «Барселоны» Лионель Месси эмоционально прокомментировал поражение сборной Аргентины от бразильцев (0:3) в матче квалификации ЧМ-2018.

- Нам необходимо изменить настрой и образ мышления. Когда у тебя не все в порядке с головой, не слушаются и ноги. Игроки сборной Аргентины обязаны переломить эту дерьмовую ситуацию. Мы сражались с очень сильным соперником. До первого гола бразильцев на поле была равная борьба. Но второй их гол оказался решающим. Мы были обсескуражены и могли проиграть с еще более крупным счетом. Аргентина продолжает зависеть только от собственных результатов, но мы больше не имеем права терять очки, - заявил Месси.



Бразильцы сохранили лидерство в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы (24 очка). Сборная Аргентины занимает лишь 6-е место (16 очков).

Напрямую в финальную стадию чемпионата мира пробиваются четыре команды от Южной Америки, а пятая команда получит возможность побороться за путевку на мундиаль в стыковых матчах.

16 ноября Бразилия сыграет на выезде с Перу, Аргентина в тот же день примет Колумбию.



