Лионель Месси: Сборная Аргентины обязана переломить эту дерьмовую ситуацию
Форвард «Барселоны» Лионель Месси эмоционально прокомментировал поражение сборной Аргентины от бразильцев (0:3) в матче квалификации ЧМ-2018.
- Нам необходимо изменить настрой и образ мышления. Когда у тебя не все в порядке с головой, не слушаются и ноги. Игроки сборной
Аргентины обязаны переломить эту дерьмовую ситуацию. Мы сражались с очень сильным соперником. До первого гола бразильцев на поле была
равная борьба. Но второй их гол оказался решающим. Мы были обсескуражены и могли проиграть с еще более крупным счетом. Аргентина
продолжает зависеть только от собственных результатов, но мы больше не имеем права терять очки, - заявил Месси.
Бразильцы сохранили лидерство в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы (24 очка). Сборная Аргентины занимает лишь 6-е место (16 очков).
Напрямую в финальную стадию чемпионата мира пробиваются четыре команды от Южной Америки, а пятая команда получит возможность побороться за путевку на мундиаль в стыковых матчах.
16 ноября Бразилия сыграет на выезде с Перу, Аргентина в тот же день примет Колумбию.
Матч
Бразилия - Аргентина - 3:0 (2:0)
Голы
Коутиньо 25 (1:0). Неймар 45 (2:0). Паулиньо 58 (3:0).
Состав
Бразилия: Алисон, Марсело, Миранда (Тиаго Силва, 87), Маркиньос, Алвес Д., Фернандиньо, Коутиньо (Коста, 86), Аугусто, Паулиньо, Неймар, Габриэль (Фирмино, 82)
Аргентина: Ромеро, Мас, Сабалета, Мори, Отаменди, Маскерано, Ди Мария (Корреа, 72), Перес (Агуэро, 46), Билья, Месси, Игуаин
Предупреждения:
Фернандиньо, 6; Марсело, 49 - Мори, 57; Отаменди, 64; Билья, 84
Судья:
Хулио Баскуньян (Чили)
Место и дата
11 ноября 02:45, Эстадио Минейрао, Текстовая трансляция