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Неймар затмевает Месси, «молодежка» обыгрывает сборную OHL, а Карлсен и Карякин готовятся сесть за доску. Все новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

1) Вице-чемпионы мира аргентинцы ставят под сомнение свой выход в финальную стадию ЧМ-2018. Сегодня Лионель Месси, Гонсало Игуаин и компания были в пух и прах разбиты принципиальными соперниками – сборной Бразилии. Судя по эмоциональному комментарию Месси, он вернулся в национальную команду явно не для таких результатов.

2) В других матчах южноамериканской квалификации команда Уругвая в упорной борьбе переиграла Эквадор, а сборная Венесуэлы разгромила Боливию. Вратарь чилийцев и «Манчестер Сити» Клаудио Браво получил повреждение.

3) Первые официальные лица российского футбола не склонны драматизировать поражение сборной в товарищеском матче с Катаром. По мнению вице-премьера Виталия Мутко, такая игра – это и есть наш нынешний уровень, а почетный президент РФС Вячеслав Колосков, несмотря ни на что, хвалит Александра Кокорина.

4) Молодежная сборная России по хоккею (U-20) снова захватила лидерство в традиционной выставочной Суперсерии. Минувшей ночью подопечные Валерия Брагина вырвали победу у команды Лиги Онтарио (OHL) благодаря дублю «витязя» Германа Рубцова.

5) В огне и сильнейшая команда НХЛ на старте регулярного чемпионата – «Монреаль». Сегодня «Канадиенс» на своей площадке обыграли «Лос-Анджелес». Результативными действиями отметились Александр Радулов, Андрей Марков и Алексей Емелин.

6) Уже сегодня в Нью-Йорке будет сыграна первая партия матча за мировую шахматную корону. Действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен сразится с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Официальная пресс-конференция игроков осталась позади, а мы предлагаем вспомнить, как 16 шахматных королей отстаивали свое звание на протяжении 130 лет.

Сегодня утром на нашем портале читайте целую серию материалов о предстоящем поединке и об истории шахматных битв на высшем уровне.

7) Щедрая компенсация, полученная Фабио Капелло за разрыв контракта с РФС, позволила 70-летнему тренеру с легким сердцем отклонить заманчивое предложение Итальянской федерации футбола минувшим летом.

8) Российский полусредневес Андрей Корешков не смог защитить чемпионский пояс Bellator. В Тель-Авиве его нокаутировал бразилец Дуглас Лима.

Именинник дня: Сегодня исполняется 33 года капитану «Баварии», одному из сильнейших защитников современности Филиппу Ламу.

Цитата дня: «Ужасно, просто ужасно! Ни одного человека не могу похвалить. Когда сборная плохо выступила на чемпионате Европы, болельщики написали петицию, чтобы ее расформировать. Вот сейчас ее точно можно разогнать» (Евгений Ловчев о матче Россия – Катар)

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