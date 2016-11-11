«Зенит» интересуется защитником «Сан-Паулу» Родриго Кайо

«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Сан-Паулу» Родриго Кайо, сообщает Sambafoot.

Питерский клуб уже встретился с представителями «Сан-Паулу» и агентом защитника. Главный вопрос «Зенита» был - за сколько бразильцы согласны продать Кайо. «Сан-Паулу» требует за футболиста 16 миллионов евро, но готов снизить цену до 14.

В Бразилии Кайо зарабатывает 40 тысяч евро в месяц и является одним из самых низкооплачиваемых игроков стартового состава клуба. Сейчас футболист находится в расположении сборной Бразилии и готовится к отборочным матчам ЧМ-2018. «Зенит» рассчитывает, что полузащитник команды Жулиано уговорит Кайо перейти в питерский клуб.

Контракт игрока с «Сан-Паулу» рассчитан до октября 2018 года. Кроме «Зенита» интерес к футболисту проявляет «ПСЖ». Ранее Кайо уже отказался переходить в немецкий «Гамбург».

В текущем сезоне защитник провел за «Сан-Пауло» 16 матчей и забил один один гол