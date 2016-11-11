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Роман Трушечкин: . А что, думаете, Березуцкие и Игнашевич уже 15 лет назад были матерыми мужиками? Их тоже штормило

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России с Катаром (1:2).

- А что, думаете, Березуцкие и Игнашевич уже 15 лет назад были матерыми мужиками? И их в свое время штормило, когда «взрослых», вроде Онопко, не оказывалось рядом.

И так у нас сейчас во всех линиях. Сборная тех, кто еще вчера прятался по задним партам, плохо обороняется, неряшливо контролирует мяч, вяло атакует. За эту контрольную игру им ставит двойку даже такой учитель, как Катар. Мягко говоря, не самый строгий из возможных. И самым легким для них вариантом было бы не выйти на следующий матч в Грозном. Состроить мину провинившегося, которого тренер наругал, но с внутренним облегчением человека, который уже ни за что не отвечает, занять место зрителя на скамейке запасных.

Но больше никто не придет и не сделает работу за них. Им это нужно понять, а нам придется снова набраться терпения. Ведь когда-нибудь и Катар, освобожденный от отбора на ЧМ-2022, приедет к нам. Мы обязательно заработаем не менее пяти пенальти и что-нибудь с них забьем, - написал Трушечкин в своей колонке.

Напомним, что сборная России проиграла Катару со счетом 1:2. Следующий контрольный матч команда Станислава Черчесова проведет с Румынией 15 ноября в Грозном. 

Матч

Россия - Катар - 1:2 (1:1)

Голы

Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).

Состав

Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин

Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин

Незабитые пенальти

Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29

Предупреждения:

нет - Маджид, 52

Судья:

Павел Кристиан Балай (Румыния)

Место и дата

10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция

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