Гол Кучерова помог «Тампе Бэй» победить «Айлендерс»
«Тампа Бэй» одержала победу в домашнем матче над «Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол, а его партнер по команде Владислав Наместников сделал результативную передачу. Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 31 бросок из 32. Он был признан второй звездой матча.
Регулярный чемпионат
НХЛ
Матч
Тампа-Бэй - Айлендерс - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Стэмкос (Джонсон, Наместников), 8:03 (1:0 - бол.). Кучеров (Хедман, Стэмкос), 11:00 (2:0). Джонсон (Стэмкос, Палат), 22:50 (3:0 - бол.). Лэдд (Бойчук), 28:04 (3:1). Бойл (Пакетт), 41:08 (4:1).
Место и дата
11 ноября 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
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