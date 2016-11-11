Карякин сыграет черными в первой партии матча с Карлсеном
Россиянин Сергей Карякин сыграет черными фигурами в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.
Жеребьевка состоялась вчера в Нью-Йорке.
Напомним, матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным пройдет в США с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.
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