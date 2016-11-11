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Александр Лебзяк: Поветкин – один из сильнейших тяжеловесов в мире

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк считает, что Александр Поветкин одержит победу в бое за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном.

-  Саша - замечательный боксер, - сказал «Известиям» Лебзяк. - Он достиг потрясающих высот не только в качестве профи, но и в любителях - стал олимпийским чемпионом. Сейчас он один из сильнейших тяжеловесов в мире. На счету Поветкина бесчисленное количество побед нокаутом и лишь одно поражение от Кличко. Канадский оппонент нашего тяжеловеса - непростой парень, но Саша сейчас в такой форме, что должен пройти его. Я отдаю предпочтение Поветкину.

8 ноября Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил, что бой между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном состоится 17 декабря в России. На кону в бою Поветкин - Стиверн будет стоять временный чемпионский титул WBC в тяжелом весе.

Обладателем главного пояса Всемирного боксерского совета остается американец Деонтей Уайлдер, который не сможет боксировать до 2017 года из-за того, что в последнем поединке с соотечественником Крисом Арреолой порвал бицепс правой руки, после чего перенес две операции. 

Поветкин провел 31 бой, в 30 из которых одержал победу и лишь один раз потерпел поражение - от украинского боксера Виталия Кличко. 22 из 30 победных боев Поветкин завершил нокаутом. 

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