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10 очков Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Сакраменто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА.

Матч завершился со счетом 101:91 в пользу «Лейкерс». Самым результативным игроком встречи стал центровой «Кингз» Демаркус Казинс, набравший 28 очков.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов набрал десять очков, сделал три подбора и отдал одну результативную передачу. 

Регулярный чемпионат

НБА 

Матч

Сакраменто - Лейкерс - 91:101

Место и дата

11 ноября 06:30, ARCO Арена, Онлайн-трансляция

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