10 очков Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Сакраменто»
Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА.
Матч завершился со счетом 101:91 в пользу «Лейкерс». Самым результативным игроком встречи стал центровой «Кингз» Демаркус Казинс, набравший 28 очков.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов набрал десять очков, сделал три подбора и отдал одну результативную передачу.
Регулярный чемпионат
НБА
Матч
Сакраменто - Лейкерс - 91:101
Место и дата
11 ноября 06:30, ARCO Арена, Онлайн-трансляция
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