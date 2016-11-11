Смоллинг выбыл на месяц из-за двойного перелома пальца

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг пропустит как минимум месяц из-за двойного перелома пальца на ноге.

Как сообщает Daily Mail, 26-летний защитник получил травму еще в октябре и на уколах вышел на матч с «Челси» (0:4). Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассчитывал, что Смоллинг также сможет сыграть с «Суонси» в минувшие выходные, однако игрок обороны сообщил португальцу, что готов выложиться на 100% из-за боли в ноге.

Теперь Смоллинг пропустит как минимум семь матчей, в том числе важные игры в чемпионате с «Арсеналом» (19 ноября), «Эвертоном» (4 декабря) и «Тоттенхэмом» (11 декабря), а также четвертьфинал Кубка лиги с «Вест Хэмом» (30 ноября).

Ожидается, что Смоллинг вернется в состав перед Рождеством.