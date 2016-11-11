ПСВ и «Аякс» интересуются Азмуном, Джанаевым и Терентьевым

Три футболиста «Ростова» попали в сферу интересов двух топовых голландских клубов.

Селекционеры ПСВ и «Аякса» внимательно следят за выступлениями вратаря Сослана Джанаева, защитника Дениса Терентьева и нападающего Сердара Азмуна в РФПЛ и Лиге чемпионов, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова футбольного менеджера Антона Астафьева.

Напомним, ранее стало известно, что иранским нападающим «Ростова» интересуется «Ливерпуль». В РФПЛ 21-летний футболист провел 11 матчей и забил один гол. Джанаев сыграл в чемпионате России тоже 11 матчей, шесть из них были «сухие». 24-летний Терентьев провел 10 матчей в РФПЛ за «Ростов», но активными действиями не отличился.