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ПСВ и «Аякс» интересуются Азмуном, Джанаевым и Терентьевым

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Три футболиста «Ростова» попали в сферу интересов двух топовых голландских клубов.

Селекционеры ПСВ и «Аякса» внимательно следят за выступлениями вратаря Сослана Джанаева, защитника Дениса Терентьева и нападающего Сердара Азмуна в РФПЛ и Лиге чемпионов, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова футбольного менеджера Антона Астафьева.

Напомним, ранее стало известно, что иранским нападающим «Ростова» интересуется «Ливерпуль». В РФПЛ 21-летний футболист провел 11 матчей и забил один гол. Джанаев сыграл в чемпионате России тоже 11 матчей, шесть из них были «сухие». 24-летний Терентьев провел 10 матчей в РФПЛ за «Ростов», но активными действиями не отличился. 

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