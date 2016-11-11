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Бельерин рискует пропустить матчи с «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ»

Источник:  Daily MailКомментарии

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, скорее всего, пропустит матч 12-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

21-летний испанец получил ушиб голеностопа в матче предыдущего тура с «Тоттенхэмом» (1:1). Несмотря на это он поехал в молодежную сборную Испании, но вскоре вынужден был вернуться в Лондон из-за того, что повреждение не позволяло ему участвовать в тренировках.

Проведенное в четверг обследование должно уточнить сроки восстановления, но по данным Daily Mail, Бельерин почти наверняка не сыграет 19 ноября в Манчестере, а 23 ноября с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Не исключено, что защитник сможет вернуться в строй только через три недели.

В нынешнем сезоне на счету Бельерина одна голевая передача в 11 матчах премьер-лиги, а также три полных матча в Лиге чемпионов.

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